В 5 сезоне 15 серии сериала «Это мы» один из Пирсонов готовится к новому и весьма важному этапу в своей жизни. Кевин, который в отличие от брата и сестры, только готовится обзавестись собственной семьей, отправляется на холостяцкую вечеринку.