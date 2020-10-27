В 5 сезоне 11 серии сериала «Это мы» один из сыновей Пирсонов в очередной раз привлекает к себе внимание зрителей. Впрочем, на этот раз не он тянет на себя одеяло. Кевин и Мэдисон встречают неожиданного визитера, который невольно влияет на их жизни.