В 5 сезоне 11 серии сериала «Это мы» один из сыновей Пирсонов в очередной раз привлекает к себе внимание зрителей. Впрочем, на этот раз не он тянет на себя одеяло. Кевин и Мэдисон встречают неожиданного визитера, который невольно влияет на их жизни.
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