В 5 сезоне 14 серии сериала «Это мы» Бет начинает активно развиваться в профессиональном поле, а Кейт и Тоби сталкиваются с неожиданными неприятностями. В это же время Кевин сталкивается с человеком из прошлого и переосмысляет кое-что очень важное.