В 5 сезоне 3 серии сериала «Это мы» супруги Кейт и Тоби отправляются на встречу с женщиной, которая вынашивает их будущего ребенка. Кевин и Мэдисон укрепляют отношения, рассказывая свои самые страшные тайны. Рэндалл ищет нового психотерапевта.
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