В 5 сезоне 5 серии сериала «Это мы» Кейт вынуждена разбираться с последствиями своих поступков, в то время как Рэндалл сталкивается с вирусной популярностью после неожиданного открытия. Кевин пытается наладить собственное будущее.
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