В 5 сезоне 16 серии сериала «Это мы» все семейство Пирсон готовится отпраздновать большое событие — бракосочетание Кевина и его возлюбленной Мэдисон. Герои искренне надеются на то, что этот светлый день подарит им только счастливые воспоминания.