Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире
This is a Robbery: The World's Biggest Art Heist 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире»

В 1 сезоне сериала «Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире» зрителям расскажут о реальном событии, произошедшем в далеких девяностых годах в американском Бостоне. Двое неизвестных мужчин, переодетых в полицейскую форму, проникают в один из самых охраняемых музеев. Но что они ищут? По ходу развития событий становится понятно, что грабители нацелились на дорогостоящий экспонат — знаменитую картину. В новых эпизодах создатели шоу рассказывают о том, как реализовывалось одно из самых сенсационных ограблений.

Список серий 1-го сезона сериала «Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Они выглядели как полицейские They Looked Like Cops
Сезон 1 Серия 1
7 апреля 2021
Гадюки в траве Vipers in the Grass
Сезон 1 Серия 2
7 апреля 2021
Мы ее видели We've Seen It
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2021
Вознаграждение — 10 миллионов долларов $10 Million Reward
Сезон 1 Серия 4
7 апреля 2021
