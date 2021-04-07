В 1 сезоне сериала «Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире» зрителям расскажут о реальном событии, произошедшем в далеких девяностых годах в американском Бостоне. Двое неизвестных мужчин, переодетых в полицейскую форму, проникают в один из самых охраняемых музеев. Но что они ищут? По ходу развития событий становится понятно, что грабители нацелились на дорогостоящий экспонат — знаменитую картину. В новых эпизодах создатели шоу рассказывают о том, как реализовывалось одно из самых сенсационных ограблений.