«Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире» — новый документальный сериал, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. В основу сюжета легла история сенсационного ограбления, произошедшего в картинной галерее американского Бостона. Именно в тот день в начале девяностых годов двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму, проникли в здание знаменитого, чтобы украсть одну из самых дорогостоящих картин. Каждый эпизод нового шоу рассказывает о разных аспектах и этапах этого гениального преступления.