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Киноафиша Сериалы Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире
Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире (2021 - 2021) This is a Robbery: The World's Biggest Art Heist 16+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 32 минуты
О чем сериал

«Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире» — новый документальный сериал, производством которого занималась стриминговая платформа Netflix. В основу сюжета легла история сенсационного ограбления, произошедшего в картинной галерее американского Бостона. Именно в тот день в начале девяностых годов двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму, проникли в здание знаменитого, чтобы украсть одну из самых дорогостоящих картин. Каждый эпизод нового шоу рассказывает о разных аспектах и этапах этого гениального преступления.

Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире - трейлер
Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Это нападение! Крупнейшая кража картин в мире - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
Новости о сериале
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях
Кадры из сериала
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