В 1 сезоне 6 серии сериала «Ведьмак» какой-то загадочный мужчина пытается уговорить Геральта усмирить разбушевавшегося дракона. Задание также привлекает одно знакомое лицо. Цирилла не знает, кому она может доверять в этом мире.
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