В 1 сезоне 5 серии сериала «Ведьмак», несмотря на предупреждения, Йеннифэр пытается восстановить все, что она когда-то потеряла. Лютик оказывается в опасности из-за Геральта. Поиски Цириллы продолжаются.
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