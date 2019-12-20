В 1 сезоне 2 серии сериала «Ведьмак» запуганной и брошенной на произвол судьбы Йеннифэр удается сбежать. Геральт охотится на так называемого дьявола, но он приходит ни с чем. Цири пытается найти помощь в окружающей ее среде.