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Киноафиша Сериалы Ведьмак Сезоны Сезон 1 Серия 2

Ведьмак 2019 2 серия 1 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ведьмак»
Начало конца
Сезон 1 / Серия 1 20 декабря 2019
Четыре марки
Сезон 1 / Серия 2 20 декабря 2019
Предательская луна
Сезон 1 / Серия 3 20 декабря 2019
Банкеты, ублюдки и похороны
Сезон 1 / Серия 4 20 декабря 2019
Сдерживаемые аппетиты
Сезон 1 / Серия 5 20 декабря 2019
Редкие виды
Сезон 1 / Серия 6 20 декабря 2019
Перед падением
Сезон 1 / Серия 7 20 декабря 2019
Нечто большее
Сезон 1 / Серия 8 20 декабря 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Ведьмак» запуганной и брошенной на произвол судьбы Йеннифэр удается сбежать. Геральт охотится на так называемого дьявола, но он приходит ни с чем. Цири пытается найти помощь в окружающей ее среде.

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