В 1 сезоне 7 серии сериала «Ведьмак» Континент оказывается в шатком положении из-за нарастающей силы Нилфгаарда. Йеннифэр посещает свое прошлое в очередной раз. А Геральт сомневается в своем долге перед Правом Неожиданности.
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