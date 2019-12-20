В 1 сезоне 4 серии сериала «Ведьмак» не по своему желанию Геральту приходится сопровождать Лютика на королевский бал. Цири оказывается в заколдованном лесу. Тем временем Йеннифэр пытается защитить свое окружение.
Related video
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
Авторизация по e-mail