В 1 сезоне 3 серии сериала «Ведьмак» Геральт продолжает совершать незаконченные деяния Ведьмака. За королевством пристально следит какое-то кровожадное существо. Любой ценой Йеннифэр пытается создать новое магическое будущее.
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