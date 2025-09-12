«Если бы я только знала»: в каст «Дневников вампира» не взяли суперзвезду и теперь жалеют — но это была бы уже совсем другая история

В самом начале сериала «Дневники вампира», была возможность встроить в сюжет одну из самых популярных певиц планеты — Тейлор Свифт. Представить себе гламурную артистку в мире кровососущих подростков, довольно сложно, но в любом случае ничего не срослось.

Об этом рассказала Джули Плек, шоураннер «Дневников», в новом бэкстейдж-ретроспективном проекте — книге Саманты Хайфилл, которая только что вышла.

Отказ был категоричным

События разворачивались в первом сезоне, когда сериал только набирал обороты. Телеканал CW предложил вписать Тейлор в один из эпизодов, но команда проекта отклонила идею без раздумий.

Сценаристы просто задались вопросом: чем героиня Тейлор будет заниматься в сериале? Давать концерт в старшей школе?

Подобный перфоманс, наверняка, разрушил бы всю эту атмосферу загадочности и таинственности. Яркая фигура Свифт просто отвлекала бы зрителей, так как не вписывалась в лор.

Остались сожаления

Ирония в том, что решение теперь кажется Плек почти кощунственным. Она призналась, что сейчас обожает Тейлор Свифт и пересмотрела бы свое мнение, будь у нее возможность вернуться назад.

Если бы я только знала тогда то, что знаю сейчас о своей любви к Тейлор, — говорит она с явным сожалением.

Учитывая, что тогда Тейлор была на пике своего кантри-периода, можно было бы представить какую-нибудь душевную сцену в стиле «девушка с гитарой в кафе Мистик-Фоллс». А теперь представьте, как Кэролайн закатывает глаза, когда Тейлор берет аккорд...

Увы, фанфики останутся фанфиками. Свифт так и не стала частью вампирской саги — и, возможно, это и к лучшему: сериал сохранил свой готический вайб, а Тейлор пошла по пути мирового турне и 14 «Грэмми».

