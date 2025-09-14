«Это было самым обидным»: теперь понятно, почему Добрев ушла из «Дневников вампира» — смотрела на Сомерхолдера и завидовала

В 2015 году фанаты «Дневников вампира» пережили настоящую потерю. Главная звезда сериала Нина Добрев — та самая Елена Гилберт — ушла после шестого сезона.

Для подростковой драмы, которая держалась на ее героине, это был удар в сердце сюжета. Сценаристы нашли изящный выход: антагонист Кай наложил на Елену чары, связанные с жизнью Бонни. Пока подруга жива — Елена спит. Так история оставила шанс на возвращение, и Добрев действительно появлялась в финале.

Официально Нина утверждала, что уход был ее планом с самого начала: шесть сезонов и точка. Мол, актриса не хотела застрять в одной роли и собиралась двигаться дальше. Но только сейчас выяснилось, что за кулисами ситуация выглядела иначе.

Откровения актрисы

Причина оказалась банальной донельзя. Оказалось, что Добрев получала сильно меньше, чем ее партнеры Йен Сомерхолдер и Пол Уэсли. При этом ее нагрузка была значительно выше — Нина играла не только Елену, но и ее двойников, иногда сразу по несколько персонажей в одном эпизоде. Рабочие дни превращались в бесконечные ночи, а зарплата оставалась несправедливой.

Я хотела играть Кэтрин, но и хотела, чтобы мне за это платили справедливо, я хотела быть на равных с парнями, — поделилась актриса в книге редактора Entertainment Weekly Саманты Хайфил.

Когда актриса подняла вопрос об оплате и попросила студию уравнять ее гонорар с коллегами, получила отказ. Сценаристов попросили постепенно избавляться от линии Кэтрин — самого яркого «темного» двойника.

Для Нины это стало точкой невозврата. В итоге она ушла, оставив сериал в прошлом. Для фанатов это было предательство, для нее — единственный способ выйти из замкнутого круга.

Это было самым обидным, потому что казалось, что я действительно много работаю, — пожаловалась Добрев.

