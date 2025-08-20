Меню
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

20 августа 2025 07:29
А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

Главный герой получился не самым сообразительным.

Во время съемок «Дневников вампира» зрителям представили спин-офф — «Древние». Сериал рассказал о первородной семье вампиров, о которой мы впервые узнали еще во втором сезоне.

Но вместе с расширением вселенной пришла и проблема: авторы, увлекаясь новыми линиями, порой забывали о тех, что сами же придумали раньше. В итоге появились несостыковки, которые взрывают головы внимательным фанатам.

Больше всего вопросов досталось главному герою — Клаусу Майклсону. Именно его сюжетный трюк стал камнем преткновения.

Сценарные расхождения

В «Дневниках вампира» у Клауса Майклсона была четкая цель: снять гибридное проклятие и собрать собственную армию полувампиров-полуоборотней. Ради этого он прочесал всю страну, и каждый новичок был на вес золота.

А потом герои оказываются в Новом Орлеане — и, о чудо, там вдруг обнаруживается целая стая оборотней. Несостыковка очевидна: выходит, Клаус то ли плохо искал, то ли сценаристы перестарались. На фоне этой логической дыры главный злодей вселенной выглядит не очень-то смышленным.

А разговоров-то было: фанаты «Дневников вампира» не поняли этот сюжетный трюк с Клаусом в «Древних»

Образ Майклсона в целом оказался спорным. В «Дневниках» он окружен ореолом таинственности: Роуз Розмари предупреждала, что это самый могущественный из первородных, нелюдимый и вообще почти призрак, живущий в тени.

Но в «Древних» мы видим совсем другое: Клаус вдруг предстает как король Нового Орлеана, построивший собственную империю, где каждая сверхъестественная тварь знает великую чету Майклсонов в лицо.

То есть разговоров и нагнетающей мистики было много, а на деле — пшик.

В любом случае, интерес к этой фигуре только подогрелся. Клаус остается одним из самых любимых (и самых спорных) героев всей вампирской вселенной, даже если логика иногда хромает.

Фото: Кадры из сериала «Древние»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
1 комментарий
