Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате " В поисках снежного барса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Академия Амбрелла Сезоны Сезон 2 Серия 1

Академия Амбрелла 2019 1 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Академия Амбрелла»
Возврат к началу
Сезон 2 / Серия 1 31 июля 2020
Пленка «Франкели»
Сезон 2 / Серия 2 31 июля 2020
Шведская работа
Сезон 2 / Серия 3 31 июля 2020
«Маджестик-12»
Сезон 2 / Серия 4 31 июля 2020
Вальгалла
Сезон 2 / Серия 5 31 июля 2020
Легкий ужин
Сезон 2 / Серия 6 31 июля 2020
Око за око
Сезон 2 / Серия 7 31 июля 2020
Семь стадий
Сезон 2 / Серия 8 31 июля 2020
743
Сезон 2 / Серия 9 31 июля 2020
Этап пройден
Сезон 2 / Серия 10 31 июля 2020
О чем cерия

Во 2 сезоне 1 серии сериала «Академия Амбрелла» Пятому все-таки удается закинуть братьев и сестер в прошлое. Он появляется последним и видит перед собой очередной хаос. Теперь ему нужно понять, что же натворили его родственники, и починить время.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 23 комментария
Никто
Никто 22 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 2 комментария
Related video
Выменяла олимпийскую медаль на алкоголь: судьба советской фигуристки, которая умерла молодой
Аллегрова и Овсиенко сходили с ума по одному мужчине: увидите его фото и будете в шоке
Оброс и резко сдал: от красоты рыжего из «Кухни» не осталось и следа (фото)
Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек
Этот маникюр выглядит дорого на женщинах любых возрастов: даже в салон идти не надо
Мужчины обходят стороной: что стало с рыжей бестией из «Глухаря» (фото)
Из фигуристой красотки в тумбу: преображение на «Модном vs Народном» шокировало зрителей
«Самая красивая»: народ не узнает Волочкову в новом образе (фото)
«Урод»: в Сеть угодило редкое общее фото Юры Борисова с необычной женой
Самое удачное преображение на «Модном приговоре»: оценит каждый
В СССР этого актера носили на руках, а он уехал в США и горько пожалел: незавидная участь любимчика советских женщин
Скромница из «Фабрики» крутила роман с женатым и планировала свадьбу: ни за что не поверите, о ком речь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше