Во 2 сезоне 4 серии сериала «ОА» Карим встречается с Прейри, чтобы поговорить о загадочном доме. Она просит его помочь ей сбежать из клиники в обмен на информацию по делу. Хал встречает неожиданную знакомую, а Гомер идет на свидание с девушкой.