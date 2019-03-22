Во 2 сезоне 4 серии сериала «ОА» Карим встречается с Прейри, чтобы поговорить о загадочном доме. Она просит его помочь ей сбежать из клиники в обмен на информацию по делу. Хал встречает неожиданную знакомую, а Гомер идет на свидание с девушкой.
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