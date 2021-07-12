Меню
Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix
Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix Сериал «Очень странные дела» о приключениях подростков в вымышленном американском городке 80-х произвёл настоящий фурор и возродил массовый интерес к мистическим сериалам. Однако не одними «Странными делами» едины: мы расскажем вам ещё о восьми сериалах Netflix для тех, кто обожает мистику и загадки.
12 июля 2021 19:33
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову
7 сериалов-загадок на Netflix для любителей поломать голову Тем, кто не боится слишком сложных сюжетов, обязательно стоит заглянуть на стриминговую платформу Netflix: там их ждут режиссёрский тандем Вачовски, захватывающий испанский проект про ограбление банка и замысловатый немецкий сериал о перемещениях во времени.
12 марта 2021 18:31
