В 1 сезоне 1 серии сериала «ОА» пропавшая без вести Прейри возвращается к родителям после неожиданного инцидента на мосту. Девушка, которая раньше была слепой, обретает зрение. Кроме того, она просит, чтобы все называли ее новым именем — ОА.