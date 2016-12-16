В 1 сезоне 1 серии сериала «ОА» пропавшая без вести Прейри возвращается к родителям после неожиданного инцидента на мосту. Девушка, которая раньше была слепой, обретает зрение. Кроме того, она просит, чтобы все называли ее новым именем — ОА.
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