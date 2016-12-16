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Киноафиша Сериалы ОА Сезоны Сезон 1 Серия 1

ОА 2016 - 2019 1 серия 1 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «ОА»
Возвращение
Сезон 1 / Серия 1 16 декабря 2016
Новый Колосс
Сезон 1 / Серия 2 16 декабря 2016
Чемпион
Сезон 1 / Серия 3 16 декабря 2016
Не здесь
Сезон 1 / Серия 4 16 декабря 2016
Рай
Сезон 1 / Серия 5 16 декабря 2016
На распутье
Сезон 1 / Серия 6 16 декабря 2016
Империя света
Сезон 1 / Серия 7 16 декабря 2016
Невидимый
Сезон 1 / Серия 8 16 декабря 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «ОА» пропавшая без вести Прейри возвращается к родителям после неожиданного инцидента на мосту. Девушка, которая раньше была слепой, обретает зрение. Кроме того, она просит, чтобы все называли ее новым именем — ОА.

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