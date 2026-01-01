Хруст детства без укропа и хрена: огурцы по-болгарски бабуля покупала в магазинах СССР – теперь готовлю такие сам всего за 20 минут

Скупаю в «Светофоре» рыбные консервы по 69 рублей: готовлю ужин на всю семью за сотку — сытно, вкусно и дешево

Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами

В «Дюне 3» обойдемся без Харконненов: в трейлере засветили главного злодея — 2 части скрывался в тени

Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса

Эти сериалы Netflix собрали до 104 млн просмотров: 3 новинки 2026 года, которые я советую каждому

«Кинопоиск» снимает свою «Трассу», но с Прилучным вместо Разумовской: в 6 сезоне «Мажора» Соколовский займется похищенниямм

В новом «Безумном Максе» не будет Тома Харди и даже Тейлор-Джой: спасать младенца и мочить людоедов придется Кейджу

ТВ-3 переснял «русский "Твин Пикс"»: спустя 20+ лет «сериал на все времена» вернется уже этой осенью

По 6-8 серий и никакой тягомотины: 3 малоизвестных детектива для тех, кто уже все пересмотрел — на любой вкус и цвет