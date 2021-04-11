Меню
Невероятные 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Невероятные
Невероятные Сезоны Сезон 1

The Nevers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невероятные»

В 1 сезоне сериала «Невероятные» история разворачивается в викторианскую эпоху, однако все события, происходящие в шоу, стоит считать фантастическим вымыслом. В центре сюжета оказывается группа, на первый взгляд, совершенно обычных женщин. Однако они обнаруживают у себя сверхъестественные способности и почти сразу понимают, что с помощью этих сил смогут бороться со злом и несправедливостью в мире. По ходу развития событий главные героини сталкиваются с самыми разнообразными врагами, в том числе и монстрами. Кроме того, они должны выполнить опасную миссию и спасти весь мир.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Невероятные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2021
Разоблачение Exposure
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2021
Зажигание Ignition
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2021
Обязательство Undertaking
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2021
Повешенный Hanged
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2021
Истинный True
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2021
It's a Good Day
Сезон 1 Серия 7
TBA
I Don't Know Enough About You
Сезон 1 Серия 8
TBA
Fever
Сезон 1 Серия 9
TBA
Alright, Okay, You Win
Сезон 1 Серия 10
TBA
Ain't We Got Fun
Сезон 1 Серия 11
TBA
I'll Be Seeing You
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
