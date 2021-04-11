В 1 сезоне сериала «Невероятные» история разворачивается в викторианскую эпоху, однако все события, происходящие в шоу, стоит считать фантастическим вымыслом. В центре сюжета оказывается группа, на первый взгляд, совершенно обычных женщин. Однако они обнаруживают у себя сверхъестественные способности и почти сразу понимают, что с помощью этих сил смогут бороться со злом и несправедливостью в мире. По ходу развития событий главные героини сталкиваются с самыми разнообразными врагами, в том числе и монстрами. Кроме того, они должны выполнить опасную миссию и спасти весь мир.