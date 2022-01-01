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Пустая корона
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Актеры сериала «Пустая корона»
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Актеры сериала «Пустая корона»
Вся информация о сериале
Джереми Айронс
Jeremy Irons
Henry IV
Дэвид Суше
David Suchet
Duke of York
Бен Уишоу
Ben Whishaw
Richard II
Джеймс Пьюрфой
James Purefoy
Thomas Mowbray
Клеманс Поэзи
Clemence Poesy
Queen Isabella
Том Хиддлстон
Tom Hiddleston
Prince Hal a.k.a. Henry V
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
John of Gaunt
Рори Киннер
Rory Kinnear
Henry Bolingbroke
Саймон Расселл Бил
Simon Russell Beale
Falstaff
Финбар Линч
Finbar Lynch
Sir Piers of Exton
Дэвид Моррисси
David Morrissey
Earl of Northumberland
Ричард Бреммер
Richard Bremmer
Abbot of Westminster
Линдси Дункан
Lindsay Duncan
Duchess of York
Том Хьюз
Tom Hughes
Duke of Aumerle
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