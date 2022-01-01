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Киноафиша Сериалы Пустая корона Актеры и роли

Актеры сериала «Пустая корона»

Актеры сериала «Пустая корона» Вся информация о сериале
Джереми Айронс
Джереми Айронс Jeremy Irons
Henry IV Дэвид Суше
Дэвид Суше David Suchet
Duke of York Бен Уишоу
Бен Уишоу Ben Whishaw
Richard II Джеймс Пьюрфой
Джеймс Пьюрфой James Purefoy
Thomas Mowbray Клеманс Поэзи
Клеманс Поэзи Clemence Poesy
Queen Isabella Том Хиддлстон
Том Хиддлстон Tom Hiddleston
Prince Hal a.k.a. Henry V Патрик Стюарт
Патрик Стюарт Patrick Stewart
John of Gaunt Рори Киннер
Рори Киннер Rory Kinnear
Henry Bolingbroke Саймон Расселл Бил
Саймон Расселл Бил Simon Russell Beale
Falstaff
Финбар Линч Finbar Lynch
Sir Piers of Exton
Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси David Morrissey
Earl of Northumberland Ричард Бреммер
Ричард Бреммер Richard Bremmer
Abbot of Westminster Линдси Дункан
Линдси Дункан Lindsay Duncan
Duchess of York Том Хьюз
Том Хьюз Tom Hughes
Duke of Aumerle
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