Дин Винчестер не такой уж и герой: в Сети уверены, что он — лицемер и уже нашли, где в «Сверхъестественном» это заметнее всего

«Посмотрела за один день»: почему «Территория» Первого канала — самый недооцененный российский ответ «Настоящему детективу»

Не успели досмотреть? Объясняем концовку «Врага у ворот» простыми словами — вот чем все закончилось

Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)

Худший рейтинг аниме в истории IMDb: 3 сезон «Ванпанчмена» официально пробил дно – причина ясна по одному кадру (фото)

«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской

Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»

«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном

«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)

Разочаровали «Алиса» и «Горыныч»? Не только вас: военная драма стала лучшим фильмом 2025 года, хотя собрала меньше