Постер сериала Хорошая жена
Хорошая жена

Хорошая жена, список сезонов

The Good Wife 16+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS

Рейтинг сериала

8.5
8.3 IMDb
Список сезонов сериала «Хорошая жена»
Хорошая жена - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 22 сентября 2009 - 25 мая 2010
 
Хорошая жена - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
23 эпизода 28 сентября 2010 - 17 мая 2011
 
Хорошая жена - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 25 сентября 2011 - 29 апреля 2012
 
Хорошая жена - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 30 сентября 2012 - 28 апреля 2013
 
Хорошая жена - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
22 эпизода 29 сентября 2013 - 18 мая 2014
 
Хорошая жена - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 21 сентября 2014 - 10 мая 2015
 
Хорошая жена - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
22 эпизода 4 октября 2015 - 8 мая 2016
 
