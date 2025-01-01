Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Хорошая жена
Сезоны
Хорошая жена, список сезонов
The Good Wife
16+
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
CBS
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
10
голосов
8.3
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Хорошая жена»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
22 сентября 2009 - 25 мая 2010
Сезон 2 / Season 2
23 эпизода
28 сентября 2010 - 17 мая 2011
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
25 сентября 2011 - 29 апреля 2012
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
30 сентября 2012 - 28 апреля 2013
Сезон 5 / Season 5
22 эпизода
29 сентября 2013 - 18 мая 2014
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
21 сентября 2014 - 10 мая 2015
Сезон 7 / Season 7
22 эпизода
4 октября 2015 - 8 мая 2016
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667