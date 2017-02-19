В 1 сезоне 3 серии сериала «Хорошая борьба» работа в чикагской адвокатской конторе преподносит Диане Локхарт очередной сюрприз. Адриан и Барбара узнают о своем известном клиенте порочащую информацию, переворачивающую ход дела с ног на голову.
Related video
Пускает пыль в глаза: правда о баснословных тратах Элджея вышла наружу
Помолодела лет на 20: засветившуюся на публике Гузееву едва узнали
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
«Выходило за рамки»: правду об истинном характере Олейникова раскрыл сын
«С Киркоровым одно лицо!»: засветившийся на публике сын Стоцкой ошеломил россиян
Барановская осталась в одиночестве не просто так: названа причина
Первые комментарии Карпович о свадьбе Прилучного: хватило нескольких слов
Двух слов достаточно: Загитова оправдалась за провал на «Ледниковом периоде»
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу
Юбилея не будет: Эдиту Пьеху накануне 85-летия настиг новый удар
Авторизация по e-mail