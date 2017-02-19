В 1 сезоне 7 серии сериала «Хорошая борьба» новое дело вызывает у коллег немало вопросов. Майк надеялся передать его на рассмотрение присяжным, но те явно действуют в чужих интересах. Опытная Диана берет ситуацию в собственные руки.
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