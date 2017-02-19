В 1 сезоне 6 серии сериала «Хорошая борьба» сотрудники компании продолжают сталкиваться с атаками интернет-троллей. Когда терпению Нила Гросса приходит конец, он убеждает адвокатов составить юридически грамотный свод пользовательских правил.
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