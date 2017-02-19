В 1 сезоне 1 серии сериала «Хорошая борьба» спустя год после финала «Хорошей жены» Диана по-прежнему работает в крупной юридической фирме вместе с Майей. Их процветающему бизнесу приходит конец после столкновения с мошенником Генри Ринделлом.
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