В 1 сезоне 9 серии сериала «Хорошая борьба» в руки к Диане попадает скандальное дело о полицейской жестокости. Адвокаты берутся защищать пострадавшего Колина Суини, но сталкиваются с внутренней коррупцией и политическими интригами.
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