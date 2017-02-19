В 1 сезоне 8 серии сериала «Хорошая борьба» возращение Реддика становится для коллег неожиданностью. Между тем за помощью к адвокатам обращается местный священник, чье наследие может быть разрушено. Удастся ли Диане одержать очередную победу?
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