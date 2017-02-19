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Киноафиша Сериалы Хорошая борьба Сезоны Сезон 1 Серия 8

Хорошая борьба 2017 8 серия 1 сезон

7.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Хорошая борьба»
Инагурация
Сезон 1 / Серия 1 19 февраля 2017
Первая неделя
Сезон 1 / Серия 2 19 февраля 2017
Список шлюх
Сезон 1 / Серия 3 26 февраля 2017
Далее именуемая собственностью
Сезон 1 / Серия 4 5 марта 2017
Реквием по эфиру
Сезон 1 / Серия 5 12 марта 2017
Соцсети и как с ними бороться
Сезон 1 / Серия 6 19 марта 2017
Не слишком большое жюри
Сезон 1 / Серия 7 26 марта 2017
Реддик против Боусмена
Сезон 1 / Серия 8 2 апреля 2017
Суини-агонист
Сезон 1 / Серия 9 9 апреля 2017
Бардак
Сезон 1 / Серия 10 16 апреля 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Хорошая борьба» возращение Реддика становится для коллег неожиданностью. Между тем за помощью к адвокатам обращается местный священник, чье наследие может быть разрушено. Удастся ли Диане одержать очередную победу?

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