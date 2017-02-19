В 1 сезоне 5 серии сериала «Хорошая борьба» в офис обращается сценарист крупного телеканала, пустивший в эфир шоу вопреки требованиям начальства. Удастся ли Диане и ее коллегам по адвокатской фирме спасти карьеру неординарного клиента?
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