В 7 сезоне 9 серии сериала «Флэш» молодой супергерой пытается пережить ужасное предательство. Все произошедшее вынуждает его пойти на риск. В это же время Айрис оказывается на опасном пути, а Циско рассказывает Камилле о своих самых больших страхах.
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