Сокол и Зимний Солдат 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сокол и Зимний Солдат
Киноафиша Сериалы Сокол и Зимний Солдат Сезоны Сезон 1

The Falcon and The Winter Soldier
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сокол и Зимний Солдат»

В 1 сезоне сериала «Сокол и Зимний солдат» действие разворачивается через несколько месяцев после событий последнего фильма из третьей фазы супергеройской киновселенной Marvel. Получив щит Стива Роджерса, его ближайший друг и соратник Сэм Уилсон, более известный под именем Сокол, привыкает к роли главного защитника страны и пытается прокачать свои новые скиллы. В этом процессе ему помогает лучший друг и боевой товарищ Баки Барнс — Зимний солдат. Вместе они отправляются в новое захватывающее приключение, в ходе которого противостоят группе преступников-анархистов под названием Флэг-смэшеры.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Сокол и Зимний Солдат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2021
