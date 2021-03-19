Сценариста арестовали, а сериал оказался на грани закрытия: эта интрижка в «Клюквенном щербете» перешла все границы

Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы

Январь 2026-го — время премьеры «Рыцаря семи королевств», приквела «Игры престолов»: Джордж Мартин уже посмотрел все серии и доволен

«Любовь и голуби» опередил время — а эти реплики героев ушли в народ: топ-5 самых крылатых фраз, которые до сих пор в моде

«Атака титанов» в лаптях из карбона: продолжение «Киберслава» показали избранным — нашли отсылки к Балабанову (и слишком много обнаженки)

Антону Павловичу и не снилось: классику Чехова экранизируют в неожиданном формате — с привкусом студии Миядзаки

Насмотрелись «Очень странных дел» и «Укрытия»? Вот еще 5 фантастических сериалов с оценками до 8.7 — начнете, а опомнитесь лишь под утро

Спин-офф от HBO уходит в Sci-Fi: совершенно новый взгляд на «Теорию большого взрыва» — уже известно, когда ждать премьеру

От инопланетян в «Кин-дза-дза!» до подарка из «Иронии судьбы»: тест покажет, помните ли вы 5 деталей из кинохитов СССР

Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР