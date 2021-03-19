В 1 сезоне сериала «Сокол и Зимний солдат» действие разворачивается через несколько месяцев после событий последнего фильма из третьей фазы супергеройской киновселенной Marvel. Получив щит Стива Роджерса, его ближайший друг и соратник Сэм Уилсон, более известный под именем Сокол, привыкает к роли главного защитника страны и пытается прокачать свои новые скиллы. В этом процессе ему помогает лучший друг и боевой товарищ Баки Барнс — Зимний солдат. Вместе они отправляются в новое захватывающее приключение, в ходе которого противостоят группе преступников-анархистов под названием Флэг-смэшеры.