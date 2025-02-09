Меню
Кэп и Халк уже не те: что нужно знать перед просмотром «Капитана Америки: Новый мир»
Готовимся в выходу нового блокбастера Marvel.
Написать
9 февраля 2025 19:53
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами.
Написать
22 февраля 2023 18:00
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака?
Найди своего зодиакального близнеца среди популярных персонажей Marvel.
Написать
29 ноября 2022 18:00
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
Написать
12 августа 2022 15:00
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
Написать
7 июля 2022 12:17
Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU
Эта героиня будет одной из ключевых фигур в предстоящих проектах студии Marvel.
Написать
5 июля 2022 14:15
Нелепый и еще нелепее: 7 самых несуразных героев в киновселенной Marvel
Рассказываем, как жертвами сценаристов MCU стали их собственные персонажи.
Написать
11 июня 2022 16:00
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
Написать
11 мая 2022 12:40
Трейлер «Лунного рыцаря» набрал за первые сутки 75 миллионов просмотров и рекордное количество лайков
Это один из самых ожидаемых сериалов года.
Написать
24 января 2022 15:07
Первые эпизоды «Соколиного Глаза» привлекли в США меньше зрителей, чем другие сериалы Marvel
Шоу с Джереми Реннером на 40% уступило «Локи».
Написать
30 ноября 2021 15:12
Мечта суперфанатов Marvel: обзор сериала «Что, если…?»
Увлекательное переосмысление каноничных сюжетов MCU.
Написать
11 августа 2021 18:00
Дон Чидл не понял, почему его номинировали на «Эмми» за 95-секундную роль в «Соколе и Зимнем солдате»
Актер номинируется на престижную телевизионную премию уже в одиннадцатый раз.
Написать
14 июля 2021 10:50
11 сериалов, которые выросли из фильмов
Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
Написать
14 апреля 2021 13:17
7 главных сериальных новинок в марте 2021
В нашей подборке вы узнаете о главных сериалах первого месяца весны — от просто любопытного шоу до ожидаемого нового проекта Marvel.
Написать
1 марта 2021 23:03
