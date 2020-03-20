В 1 сезоне сериала «Игра родом из Англии» действие разворачивается в конце семидесятых годов позапрошлого века в Великобритании. В это время по всей стране постепенно начинает набирать популярность новый вид спорта, который назвали футболом. Изначально в футбол играли только крайне обеспеченные британцы — вельможи и представители знати. Они открывали собственные спортивные клубы и проводили вместе целые выходные. По ходу развития сюжета футболом начинают увлекаться и обычные крестьяне — мяч появляется практически в каждом лондонском дворе. Люди формируют первые спортивные команды и даже устраивают матчи. Кроме того, самые умелые футболисты получают небывалую славу в стране.