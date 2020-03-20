Меню
Игра родом из Англии 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Игра родом из Англии
The English Game 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра родом из Англии»

В 1 сезоне сериала «Игра родом из Англии» действие разворачивается в конце семидесятых годов позапрошлого века в Великобритании. В это время по всей стране постепенно начинает набирать популярность новый вид спорта, который назвали футболом. Изначально в футбол играли только крайне обеспеченные британцы — вельможи и представители знати. Они открывали собственные спортивные клубы и проводили вместе целые выходные. По ходу развития сюжета футболом начинают увлекаться и обычные крестьяне — мяч появляется практически в каждом лондонском дворе. Люди формируют первые спортивные команды и даже устраивают матчи. Кроме того, самые умелые футболисты получают небывалую славу в стране.

Рейтинг сериала

0.0
7.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Игра родом из Англии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 марта 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 марта 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
20 марта 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2020
