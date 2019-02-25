В 1 сезоне 3 серии сериала «Враг внутри» Шепард добывает ценную информацию: посол США продает данные разведки колумбийскому наркокартелю. Агент Шепард предлагает план действий по его поимке, что ставит Китона перед сложным моральным выбором.
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