В 1 сезоне 9 серии сериала «Враг внутри» Шепард возвращается в Лэнгли, чтобы поймать сбежавшего от ЦРУ пособника Тала. Агенты вычисляют, что ЦРУ хранит скрытые данные о Тале, и начинают следить за агентством.