В 1 сезоне 9 серии сериала «Враг внутри» Шепард возвращается в Лэнгли, чтобы поймать сбежавшего от ЦРУ пособника Тала. Агенты вычисляют, что ЦРУ хранит скрытые данные о Тале, и начинают следить за агентством.
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