В 1 сезоне 7 серии сериала «Враг внутри» Китон отдает Шепард перехваченное ЦРУ программное обеспечение, которое АНБ пересылали Талу. Шепард должна передать его 19-летнему хакеру. Китон выбирает — спасти жизнь невинного или поймать Тала.
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