В 1 сезоне 8 серии сериала «Враг внутри» воспоминания из прошлого бывшего агента разведывательного управления Эрики Шепард покажут, что привело ее к измене и другим событиям, которые связали с агентом Китоном.
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