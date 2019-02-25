В 1 сезоне 6 серии сериала «Враг внутри» после взрыва в Джерси-сити агенты ловят Сэма Фати, который может вывести их на Тала. Шепард и Китон намерены поймать агента разведки из Египта. Команде Коинтел необходимо остановить новый взрыв.
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