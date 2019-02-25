В 1 сезоне 12 серии сериала «Враг внутри» Китон и команда, используя разведданные, должны остановить убийство конгрессменки. Шепард предстоит допросить женщину, которая ранее использовала обвинение против нее, чтобы поднять свои очки.
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