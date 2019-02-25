В 1 сезоне 10 серии сериала «Враг внутри» Китон и Шепард понимают, что ЦРУ скрывает от ФБР данные о Тале, когда группу агентов, работающих на ЦРУ, убивают в их самолете. Бывший супруг Эрики обнаруживает, что Ханна тайно навещала ее.