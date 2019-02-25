В 1 сезоне 5 серии сериала «Враг внутри» Шепард заверяет Китона, что Анна Круз работает на Тала, Китон принимает решение играть в двойную игру. Они продолжают следить за Талом вместе с Анной, надеясь, что она приведет их к нему.
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