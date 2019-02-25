В 1 сезоне 4 серии сериала «Враг внутри» агент Китон и команда Коинтел пытаются остановить смертельно опасного преступника. Разведка приводит Китона к Анне Круз и отцу его погибшей невесты. Агенту ФБР предстоит принять сложнейшее решение.
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