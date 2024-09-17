Меню
Новости о сериале «Корона»

Новости о сериале «Корона» Вся информация о сериале
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024
«Сегун» и «Медведь» стали лидерами по количеству побед на «Эмми» 2024 Также награды получили «Хитрости» и «Олененок».
17 сентября 2024 10:03
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024
«Сегун», «Медведь», Fallout: объявлены номинанты на «Эмми» 2024 В числе фаворитов также «Убийства в одном здании», «Настоящий детектив» и «Корона».
18 июля 2024 16:13
«Оппенгеймер», «Наследники» и другие: объявлены победители «Золотого глобуса» 2024
«Оппенгеймер», «Наследники» и другие: объявлены победители «Золотого глобуса» 2024 Награды также получили «Бедные-несчастные», «Оставленные», «Анатомия падения», «Мальчик и птица», «Медведь» и «Грызня».
8 января 2024 07:42
Уильям скорбит по Диане и сближается с Кейт Миддлтон в трейлере финальных серий «Короны»
Уильям скорбит по Диане и сближается с Кейт Миддлтон в трейлере финальных серий «Короны» Масштабное историческое шоу подходит к концу, но не исключено, что проект получит приквел или спин-офф.
4 декабря 2023 16:17
Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны»
Принцесса Диана отправляется в Париж в трейлере финального сезона «Короны» Создатель сериала подтвердил, что в предстоящих сериях появится подобие призрака леди Ди.
27 октября 2023 09:19
Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны»
Netflix в новом тизере объявил даты выхода шестого сезона «Короны» Финальный сезон выйдет в двух частях.
10 октября 2023 10:34
Стало известно, когда ждать новые сезоны «Короны» и «Сексуального просвещения»
Стало известно, когда ждать новые сезоны «Короны» и «Сексуального просвещения» Три ожидаемых проекта Netflix выйдут на экраны осенью этого года.
19 мая 2023 14:17
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов
Что смотреть после «Королевы Шарлотты»: 10 захватывающих костюмированных сериалов Лучшие истории о сильных исторических личностях, приправленные дворцовыми интригами и сногсшибательными нарядами.
5 мая 2023 12:00
Netflix опубликовал новые кадры из шестого сезона «Короны» с молодыми Уильямом и Кейт
Netflix опубликовал новые кадры из шестого сезона «Короны» с молодыми Уильямом и Кейт В предстоящих сериях будет показано их знакомство в университете.
28 апреля 2023 15:34
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых
Все еще разбивают сердца: как сейчас выглядят краши из сериалов нулевых Герои из популярных шоу 2000-х, по которым все сходили с ума.
17 апреля 2023 12:00
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году
От «Наследников» до «Теда Лассо»: 8 сериалов, с которыми мы прощаемся в этом году Шоу, без которых наша жизнь уже не будет прежней.
1 апреля 2023 12:00
Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны»
Молодые принц Уильям и Кейт Миддлтон: появился первый кадр со съемок шестого сезона «Короны» Производство новых эпизодов сериала проходит в городе Сент-Эндрюс, где познакомилась пара.
20 марта 2023 12:14
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин
Что смотреть на выходных: «Кит», «Стук в дверь» и шпионский триллер с Евой Грин На этой неделе стриминги подготовили немало крупных новинок: от «оскаровских» номинантов до сериальных триллеров со звездами. 
22 февраля 2023 18:00
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки»
Что смотреть на выходных: триллер с Джулианной Мур, «Бескрайний бассейн» и «Содержанки» На этой неделе стриминги предлагают создать клона, поддаться желанию влюбиться, встать на защиту угнетенных и переехать на Луну. 
17 февраля 2023 15:00
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании
Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании Юный Уолберг, дебют Нолана и экранизация «Человека-невидимки». В преддверии 4-го сезона сериала Netflix о Джо Голдберге вспоминаем другие проекты на схожую тематику.
8 февраля 2023 18:00
Хелена Бонем Картер считает, что сериал «Корона» пора закрывать
Хелена Бонем Картер считает, что сериал «Корона» пора закрывать Актриса не хочет, чтобы шоу выходило за рамки жанра исторической драмы.
2 февраля 2023 14:31
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года
От третьего сезона «Ведьмака» до продолжения «Уэнсдэй»: 10 самых ожидаемых сериалов Netflix 2023 года Продолжения, спин-оффы и финалы, которые точно нельзя пропустить.  
12 января 2023 12:00
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022
Объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» 2022 По количеству номинаций лидирует «Банши Инишерина» и «Всё везде и сразу».
13 декабря 2022 10:46
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон На этой неделе стриминги предлагают раскрыть убийство агента британской разведки, спеть о любви с Джессикой Честейн, отправиться в путешествие по сказочному миру и побродить по загадочной гостинице с Тильдой Суинтон.
2 декабря 2022 15:00
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести На этой неделе стриминги предлагают начать приманивать праздничное настроение, заглянуть в Букингемский дворец, отправиться в путешествие по Дикому Западу и спасти дракона.   
11 ноября 2022 15:00
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Оказывается, простой сериал может оскорбить сладкоежек, членов королевской семьи и фанатов Сапковского.
10 ноября 2022 12:00
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)?
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Британский телехит, пятый сезон которого вышел сегодня на Netflix, полон неточностей и преувеличений, способных разжечь огонь даже в холодных английских душах.
9 ноября 2022 18:00
Тест: кто ты из сериала «Корона»?
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Чье место ты бы занял в монаршей семье: самой королевы, доброй и чуткой Дианы или мужей самых знаменитых женщин в истории? 
9 ноября 2022 12:00
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Придворные интриги, запутанные заговоры и политика.
8 ноября 2022 12:00
Знакомство с новым актерским составом: вышел свежий проморолик пятого сезона «Короны»
Знакомство с новым актерским составом: вышел свежий проморолик пятого сезона «Короны» Создатель сериала отметил, почему этот сезон наиболее важен.
3 ноября 2022 16:16
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.  
1 ноября 2022 12:00
Королевская семья в кризисе: вышел трейлер пятого сезона «Короны»
Королевская семья в кризисе: вышел трейлер пятого сезона «Короны» В новых сериях осветят противостояние Дианы и Чарльза.
20 октября 2022 17:59
Джуди Денч раскритиковала сериал «Корона» за искажение истории
Джуди Денч раскритиковала сериал «Корона» за искажение истории Пожилая звезда считает вольности авторов оскорбительными.
20 октября 2022 15:12
В шестом сезоне «Короны» не будет показана смерть принцессы Дианы
В шестом сезоне «Короны» не будет показана смерть принцессы Дианы Создатели сериала почувствовали «определенное беспокойство и раздражение» во время съемок печально известной автокатастрофы.
18 октября 2022 14:26
Елизавета, Диана, Чарльз: появились новые кадры из пятого сезона «Короны»
Елизавета, Диана, Чарльз: появились новые кадры из пятого сезона «Короны» На новых изображениях показали будущую королеву Англии.
17 октября 2022 10:03
Пятый сезон «Короны» получил дату премьеры и первый тизер
Пятый сезон «Короны» получил дату премьеры и первый тизер Продолжение сериала будет посвящено последним годам жизни принцессы Дианы.
25 сентября 2022 10:28
Элизабет Дебики: лучшие роли в карьере актрисы, которая воплотит Диану в новом сезоне «Короны»
Элизабет Дебики: лучшие роли в карьере актрисы, которая воплотит Диану в новом сезоне «Короны» Последний крупный проект Дебики — «Довод» Кристофера Нолана.
22 сентября 2022 14:59
После смерти Елизаветы II популярность сериала «Корона» выросла в несколько раз
После смерти Елизаветы II популярность сериала «Корона» выросла в несколько раз Рейтинги шоу Netflix взлетели до небывалых высот по всему миру.
14 сентября 2022 13:08
Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы
Елизавета II в мировом кинематографе: 5 фильмов и сериалов, в которых воплотили образ королевы В память о символе Англии.
9 сентября 2022 17:00
Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны»
Стало известно, кто сыграет принца Уильяма и Кейт Миддлтон в шестом сезоне «Короны» Старшего сына Дианы воплотят сразу два актера.
3 сентября 2022 19:40
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера
Мэтт Смит: лучшие роли в карьере актера Он исполняет одну из главных ролей в «Доме Дракона».
25 августа 2022 14:22
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
«Люпен» стал еще одним сериалом Netflix, со съемок которого украли дорогостоящий реквизит
«Люпен» стал еще одним сериалом Netflix, со съемок которого украли дорогостоящий реквизит На площадке произошел инцидент, достойный сюжета шоу.
3 марта 2022 15:08
Со съемок «Короны» украли антикварный реквизит на сумму $200 тысяч
Со съемок «Короны» украли антикварный реквизит на сумму $200 тысяч По словам представителей Netflix, на производстве пятого сезона исторической драмы это не отразится.
25 февраля 2022 14:18
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем
Продолжения сериалов в 2022 году: рассказываем о 12 главных проектах, возвращения которых мы очень ждем Рассказываем о новых сезонах сериалов 2022 года. Грядущий год обещает нам продолжение (а в некоторых случаях и завершение) любимых сериалов, как тех, что сопровождали нас в течение многих лет, так и относительно новых проектов.  
29 декабря 2021 15:59
13-летний сын Доминика Уэста исполнит роль принца Уильяма в пятом сезоне «Короны»
13-летний сын Доминика Уэста исполнит роль принца Уильяма в пятом сезоне «Короны» Юный актер поразил продюсеров.
18 ноября 2021 15:39
Подруга принцессы Дианы, работавшая консультантом «Короны», покинула сериал из-за творческих разногласий
Подруга принцессы Дианы, работавшая консультантом «Короны», покинула сериал из-за творческих разногласий По словам женщины, создатель шоу пригласил ее в качестве соавтора пятого сезона, но в конечном итоге слишком сильно изменил написанный ею сценарий.
10 ноября 2021 17:15
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах Традиционные роли девушки в беде и спутницы главного героя уже давно являются далеко не единственной репрезентацией женщин на экране, а успех сериала «Оранжевый – хит сезона» продемонстрировал очередную волну интереса зрителей к сложным женским персонажам. Мы собрали для вас максимально разные сериалы Netflix о женщинах, чтобы каждый мог выбрать для себя интересную историю и найти близкого по духу персонажа.
19 октября 2021 19:30
Кристен Стюарт призналась, что она в восторге от Эммы Коррин в образе принцессы Дианы
Кристен Стюарт призналась, что она в восторге от Эммы Коррин в образе принцессы Дианы По ее словам, она посмотрела весь четвертый сезон «Короны» за одну ночь.
6 октября 2021 13:40
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
28 сентября 2021 14:36
Имелда Стонтон сообщила, когда состоится релиз пятого сезона «Короны»
Имелда Стонтон сообщила, когда состоится релиз пятого сезона «Короны» Шоу, в котором снова полностью поменяется актерский состав, выйдет через год.
27 сентября 2021 15:25
Стало известно, кто сыграет Доди аль-Файеда в пятом сезоне «Короны»
Стало известно, кто сыграет Доди аль-Файеда в пятом сезоне «Короны» Роль последнего возлюбленного принцессы Дианы исполнит актер из «Потерянного рейса». 
24 сентября 2021 13:32
Телеаудитория премии «Эмми» возросла по сравнению с 2020 и 2019 годами
Телеаудитория премии «Эмми» возросла по сравнению с 2020 и 2019 годами Хотя рейтинг церемонии все еще довольно низок, по крайней мере, обошлось без новых антирекордов.
22 сентября 2021 16:49
«Корона», «Тед Лассо», «Ход королевы»: объявлены лауреаты премии «Эмми» 2021
«Корона», «Тед Лассо», «Ход королевы»: объявлены лауреаты премии «Эмми» 2021 Главным триумфатором премии стал Netflix.
20 сентября 2021 09:51
«Тед Лассо» стал главным триумфатором Премии Ассоциации телевизионных критиков
«Тед Лассо» стал главным триумфатором Премии Ассоциации телевизионных критиков Комедия с Джейсоном Судейкисом в главной роли получила три награды.
16 сентября 2021 16:14
Продюсер «Короны» объяснил, почему шестой сезон сериала станет последним
Продюсер «Короны» объяснил, почему шестой сезон сериала станет последним Создатели столкнулись с «временной» загвоздкой. 
5 июля 2021 13:30
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
5 июня 2021 10:30
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию
10 самых просматриваемых сериалов в пандемию В 2020 году зрители, запертые дома, возвращались к этим проектам снова и снова. Причём среди них есть как старые и всеми любимые, так и весьма актуальные.  
26 мая 2021 12:00
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами
10 сериалов Netflix с самыми красивыми костюмами Стриминговый гигант знает, как загипнотизировать зрителей роскошными нарядами королей, гламурных школьников и дрэг-квин.
9 апреля 2021 15:06
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах и сериалах незадолго до премьеры ромкома «Рашн Юг», где сыграла главную роль — девушку Ксюшу, за чьи руку и сердце борются трое мужчин.
12 марта 2021 19:11
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием
10 сериалов Netflix, которые стали настоящим событием Эти проекты побили рекорды по просмотрам, стали культурной перезагрузкой или даже поводом для обсуждений и дискуссий в обществе.
8 февраля 2021 18:27
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны»
10 исторических проектов Netflix для тех, кому понравились «Бриджертоны» В ожидании второго сезона популярного шоу Киноафиша подготовила подборку из 5 фильмов и 5 сериалов, которые погрузят вас в далёкое и не очень прошлое, познакомят с эпохой балов и светских интриг, а также заставят сопереживать взрослеющим героиням.
3 февраля 2021 12:00
