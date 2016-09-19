В 10 сезоне 9 серии сериала «Теория большого взрыва», когда Берт выигрывает грант благодаря своей научной деятельности в области геологии, Шелдон чуть ли не впадает в депрессию. Ему начинает казаться, что в его жизни нет совершенно ничего хорошего.