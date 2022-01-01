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Киноафиша Сериалы Теория большого взрыва Актеры и роли

Актеры сериала «Теория большого взрыва»

Актеры сериала «Теория большого взрыва» Вся информация о сериале
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг Simon Helberg
Howard Joel Wolowitz Кристин Барански
Кристин Барански Christine Baranski
Кейли Куоко
Кейли Куоко Kaley Cuoco
Penny Джим Парсонс
Джим Парсонс Jim Parsons
Sheldon Lee Cooper
Сара Гилберт Sara Gilbert
Leslie Winkle
Кевин Суссман Kevin Sussman
Stuart Bloom
Джонни Галэки
Джонни Галэки Johnny Galecki
Leonard Leakey Hofstadter Мелисса Рауш
Мелисса Рауш Melissa Rauch
Bernadette Marianne Rostenkowski Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр Kunal Nayyar
Rajesh Ramayan Koothrappali Майем Биалик
Майем Биалик Mayim Bialik
Amy Farrah Fowler
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