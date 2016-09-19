В 10 сезоне 3 серии сериала «Теория большого взрыва», пока Леонард, Говард и Шелдон с утра до ночи работают над своей навигационной системой, Радж проводит время с Бернадетт и замечает, что она вовсе не рада скорому появлению ребенка.